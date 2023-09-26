Міносвіти оприлюднило перелік шкіл в Україні, де вивчатимуть предмети українознавчого компонента для українських дітей з-за кордону

Міністерство освіти і науки оприлюднило перелік шкіл в Україні, де проводитиметься вивчення предметів українознавчого компонента для українських дітей з-за кордону.

"Нещодавно набув чинності наказ МОН, що визначає особливості навчання дітей, які нині вимушено перебувають за кордоном й навчаються одночасно в школі країни перебування та Україні. Такі діти мають право навчатися дистанційно в окремо визначених органами місцевого самоврядування закладах освіти й вивчати лише предмети українознавчого компонента, такі як українська мова, література, історія України тощо. Це дасть змогу уникнути подвійного навантаження від паралельного навчання в українській і закордонній школах", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Передбачається, що учні будуть тимчасово переведені в класи для вивчення українознавчих предметів і зможуть продовжити навчання у своїх школах після повернення в Україну або в разі бажання знову навчатися за стандартною дистанційною, сімейною формами чи екстернатом.

Зі списком шкіл, у яких формуватимуться класи (групи) для вивчення українознавчого компонента, можна ознайомитись за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/news/vivchennya-ukrayinoznavchogo-komponenta-ditmi-za-kordonom-perelik-shkil