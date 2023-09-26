Ворог випустив майже 500 снарядів по Херсонській області, загинули шість і постраждали десять людей

Російські окупанти випустили майже 500 снарядів по Херсонській області, загинули 6 і постраждали 10 осіб, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 93 обстріли, випустивши 491 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, ВКК, авіації та БПЛА, один із них - ракетний. 6 людей загинули, ще 10 - дістали поранення", - написав він у телеграм-каналі в ранковому зведенні.

За словами Прокудіна, російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; територію і будівлі навчальних закладів та ЖЕКу в Бериславському районі; адмінбудівлю в Херсонському районі; територію і будівлі навчальних закладів, гуртожитки, аптеки, підприємства харчової промисловості та ринку Херсона.

"Сьогодні о 05:00 ранку ворог вдарив з авіації по Ольгівці. Близько 07:00 ранку армія Росії обстріляла Киселівку та Херсон. Є постраждалі. Інформація уточнюється", - додав Прокудін.