Події

07:50 26.09.2023

В одному з готелів Верховини Івано-Франківської області ліквідували масштабну пожежу

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В одному з готелів Верховини Івано-Франківської області ліквідували масштабну пожежу

В одному з готелів Верховини Івано-Франківської області ліквідували пожежу на площі 750 кв. м., встановлюють причину загоряння, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Надійшло повідомлення про пожежу в будівлі комплексу відпочинку в одному із сіл Верховинського району. Площа пожежі становила орієнтовно 750 кв.м. О 22:26 пожежу ліквідовано. Постраждалих немає. Причина виникнення загоряння встановлюється", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що будівля санаторію дерев'яна, що сприяло швидкому поширенню вогню.

"У відпочинковому комплексі проживали 148 дітей із вихователями та 20 осіб персоналу. Співробітники комплексу вивели всіх дітей із будівлі. Дітей та вихователів направлено на поселення в інший санаторій, куди також поїхав психолог ДСНС", - розповіли у відомстві.

 

 

 

Теги: #верховина #пожежа #готель

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