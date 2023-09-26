Главу МАГАТЕ Гроссі перепризначили на ще чотирирічний термін

Генеральна конференція Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) 25 вересня підтримала призначення Рафаеля Гроссі генеральним директором агентства на наступні чотири роки, а саме з початку грудня 2023 року.

Згідно з рішенням ради на 67-й сесії генконференції у Відні, на конференції, зокрема, відзначили зусилля Гроссі щодо гарантування ядерної безпеки в Україні.

"Для мене велика честь, що одностайним рішенням правління мене призначили на наступний термін на посаді, і я дуже вдячний за довіру, яку країни-члени продовжують надавати мені як голові цієї справді чудової організації", - заявив Гроссі.

За його словами, "це відбувається в той час, коли ми стикаємося з багатьма серйозними викликами, і я повністю відданий тому, щоб продовжувати робити все, що в моїх силах, для виконання важливої місії МАГАТЕ на підтримку глобального миру і розвитку".