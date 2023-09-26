Події

07:25 26.09.2023

Главу МАГАТЕ Гроссі перепризначили на ще чотирирічний термін

1 хв читати
Главу МАГАТЕ Гроссі перепризначили на ще чотирирічний термін

Генеральна конференція Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) 25 вересня підтримала призначення Рафаеля Гроссі генеральним директором агентства на наступні чотири роки, а саме з початку грудня 2023 року.

Згідно з рішенням ради на 67-й сесії генконференції у Відні, на конференції, зокрема, відзначили зусилля Гроссі щодо гарантування ядерної безпеки в Україні.

"Для мене велика честь, що одностайним рішенням правління мене призначили на наступний термін на посаді, і я дуже вдячний за довіру, яку країни-члени продовжують надавати мені як голові цієї справді чудової організації", - заявив Гроссі.

За його словами, "це відбувається в той час, коли ми стикаємося з багатьма серйозними викликами, і я повністю відданий тому, щоб продовжувати робити все, що в моїх силах, для виконання важливої місії МАГАТЕ на підтримку глобального миру і розвитку".

 

 

 

Теги: #магате #призначення #гроссі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:46 26.09.2023
Австрія виділить 1 млн євро для МАГАТЕ в Україні

Австрія виділить 1 млн євро для МАГАТЕ в Україні

21:19 23.09.2023
На окупованій Запорізькій АЕС пробурили десять свердловин для охолодження реакторів

На окупованій Запорізькій АЕС пробурили десять свердловин для охолодження реакторів

19:13 14.09.2023
Байден оголосив про призначення спецпредставника США з економічного відновлення України

Байден оголосив про призначення спецпредставника США з економічного відновлення України

19:06 11.09.2023
МАГАТЕ десятиліттями перевірятиме якість води після скидання з АЕС "Фукусіма" - Гроссі

МАГАТЕ десятиліттями перевірятиме якість води після скидання з АЕС "Фукусіма" - Гроссі

15:16 11.09.2023
Гроссі сподівається незабаром обговорити на високому рівні з Україною та РФ обстановку на ЗАЕС

Гроссі сподівається незабаром обговорити на високому рівні з Україною та РФ обстановку на ЗАЕС

08:25 09.09.2023
МАГАТЕ наполягає на доступі до машинних залів і дахів енергоблоків ЗАЕС

МАГАТЕ наполягає на доступі до машинних залів і дахів енергоблоків ЗАЕС

02:31 09.09.2023
МАГАТЕ заявляє про низку вибухів поблизу Запорізької АЕС протягом кількох днів

МАГАТЕ заявляє про низку вибухів поблизу Запорізької АЕС протягом кількох днів

13:28 06.09.2023
Рада призначила Умєрова міністром оборони

Рада призначила Умєрова міністром оборони

20:23 05.09.2023
Парламентський комітет із нацбезпеки підтримав призначення Умєрова міністром оборони

Парламентський комітет із нацбезпеки підтримав призначення Умєрова міністром оборони

05:49 05.09.2023
Залужний призначив героя України Чаюка головним військкомом Львівської області

Залужний призначив героя України Чаюка головним військкомом Львівської області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти обстріляли Киселівку Херсонської області, постраждали п'ятеро людей

Із теми експорту українського зерна в Європу прибираємо емоції - Зеленський

Спецпредставниця США з відновлення України має розпочати роботу якомога швидше - Зеленський

У Форумі оборонних індустрій у Києві візьмуть участь фірми з 26 країн

Робота з отримання F-16 і далекобійної артилерії триває

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли Киселівку Херсонської області, постраждали п'ятеро людей

Ворог атакував одне з підприємств у Кривому Розі, без постраждалих

В одному з готелів Верховини Івано-Франківської області ліквідували масштабну пожежу

Ворог атакував БПЛА Одеську область, постраждали двоє чоловіків і є пошкодження

Боррель висловився за продовження військової підтримки України

Враг атаковал БпЛА Одесскую область, пострадали двое мужчин и имеются повреждения – глава ОВА

На таврійському напрямку за добу втрати ворога склали 176 осіб

В Африці залишається суттєвим перебування бійців ПВК "Вагнер"

26 вересня: Яке сьогодні свято

Україна постачала дизпаливо на окуповану Запорізьку АЕС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА