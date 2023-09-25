Події

21:42 25.09.2023

Робота з отримання F-16 і далекобійної артилерії триває

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Робота з отримання F-16 і далекобійної артилерії триває

Президент України Володимир Зеленський підтвердив прибуття перших американських танків "Абрамс" в Україну і відзначив роботу, що триває, з отримання інших оборонних можливостей.

"Сьогодні був важливий звіт від міністра оборони Умєрова. Перші американські танки "Абрамс" уже в Україні. Готуємо їх, щоб посилити наші дії проти окупантів. І це буде суттєве посилення. Працюємо для того, щоб отримати всі інші так необхідні нам збройні можливості. Це стосується і Ф-16, тривала підготовка пілотів та інфраструктури. Це стосується і далекобійної зброї", - сказав він у відеозверненні в понеділок.

"Ми робимо все, щоб Україна могла робити більше для звільнення своєї території. Так само і з ППО. Щоб закрити всю територію нашої держави потрібно більше систем, ніж у нас зараз є. Краще, щоб ми могли виробляти і ППО, і інші передові зразки зброї. Це безальтернативно. Щоб гарантувати безпеку України. І ми будемо виробляти, крок за кроком побудуємо всі необхідні виробництва", - заявив він.

 

 

Теги: #винищувачі #зеленський #отримання

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