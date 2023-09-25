Події

19:49 25.09.2023

У результаті нічної атаки в Одеському морпорту зруйновано склад із 40 тис. тонн зерна, пошкоджено кілька суден

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У результаті нічної атаки в Одеському морпорту зруйновано склад із 40 тис. тонн зерна, пошкоджено кілька суден

Унаслідок масованої повітряної атаки ракетами і безпілотниками в ніч на 25 вересня на Одесу, окрім будівлі Морського вокзалу і готелю, зруйновано підлоговий склад зберігання зерна, де зберігалося приблизно 40 тис. тонн зерна, і кілька суден, пришвартованих біля причалів морського вокзалу, повідомляє одеське видання "Думская".

"Другий "Онікс" прилетів у портову інфраструктуру і це найгірша новина. Зруйнованим виявився підлоговий склад зберігання зерна, яке звідти завантажується в трюми суховантажів. На складі могло зберігатися до 40 тисяч тонн продукції, але справа навіть не в ній - ушкодження могли торкнутися системи доставки зерна від складу до причалу разом із вантажними механізмами", - повідомляє видання в телеграмі.

Відновити систему доставки зерна до причалу в короткі терміни буде складно, пише видання і додає, що одеський порт поки що не зможе приймати балкери і відвантажувати продовольство.

Пошкоджень також зазнали кілька суден, пришвартованих біля причалів морського вокзалу. Зокрема, кілька іноземних буксирів приватної буксирної компанії, що перебувають у тайм-чартері. Ступінь пошкоджень з'ясовують, але збитки можуть становити сотні тисяч доларів.

За інформацією "Думской", на одному з причалів стояло торгове судно Comet, готове до виходу з порту. Балкер Comet завдовжки 113 м і водотоннажністю 10 тис. тонн перебував у порту від початку повномасштабного вторгнення. Ступінь його пошкоджень поки що не відомий.

Як повідомлялося, внаслідок масованої повітряної атаки ракетами і безпілотниками в ніч на 25 вересня на Одесу постраждала будівля Морського вокзалу, готель "Лондонський" та об'єкти в історичному центрі міста, внесені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО,

Раніше повідомлялося про одну постраждалу, їй надано медичну допомогу.

Як повідомлялося з посиланням на Сили оборони півдня України, у ніч проти понеділка на Одесу та область агресор випустив 19 ударних безпілотників типу "Shahed-136/131", дві надзвукові ракети "Онікс", а також 12 крилатих ракет "Калібр" зі складними траєкторіями руху по різних областях країни. Усі 19 "шахедів" і 11 "Калібрів" збито силами і засобами ППО, по одному "Калібру" - над Миколаївською та Кіровоградською областями, переважна більшість - у небі над Одеською областю.

 

Теги: #порт #одеса #обстріл #наслідки

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