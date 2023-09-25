Події

19:43 25.09.2023

Потужний вибух на складі з паливом у Степанакерті призвів до численних жертв

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Потужний вибух на складі з паливом у Степанакерті призвів до численних жертв

Сильний вибух стався на складі з паливом недалеко від траси Степанакерт-Аскеран, є жертви і поранені, повідомляє МВС невизнаної Нагірно-Карабахської республіки.

"На складі з паливом недалеко від траси Степанакерт-Аскеран стався сильний вибух. Наразі на місці працюють рятувальна та медико-оперативна групи. Є жертви і поранені. Багатьох постраждалих доправили в медичні установи", - ідеться в повідомленні, опублікованому на сторінці МВС у соцмережах.

Тим часом, місцеві ЗМІ повідомляють, що кількість загиблих і постраждалих перевищує 200 осіб.

На поширених відеокадрах видно, що на момент вибуху біля паливної бази в черзі скупчилася велика кількість автомобілів.

Місцеві жителі залишають Нагірний Карабах. За останніми даними, до Вірменії прибуло 6650 вимушених переселенців.

 

 

Теги: #вибух #карабах #жертви #вірменія

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