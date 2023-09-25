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18:29 25.09.2023

Порошенко анонсував передання дронів, тягачів та іншої техніки для ЗСУ на 55 млн грн

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Порошенко анонсував передання дронів, тягачів та іншої техніки для ЗСУ на 55 млн грн

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко анонсував передання у вівторок великої партії техніки для військовослужбовців, яка передбачає безпілотні літальні апарати, тягачі та спеціальні комплекси.

"У нас сьогодні рекорд. За моєю спиною техніки на 55 мільйонів гривень. А значить що? Завтра знову на фронт. Посейдони, снайперські приціли арчери, більше сотні мавіків, тягач Foden, DAFи, спеціальні комплекси та багато іншого", - написав Порошенко в телеграмі у понеділок.

Теги: #порошенко #зсу #дрони

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