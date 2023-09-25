Президент України Володимир Зеленський підтвердив прибуття танків Abrams в Україну і подякував союзникам за виконання домовленостей.

"Хороші новини від міністра Умєрова. "Абрамси" вже в Україні та готуються посилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей", - написав президент у телеграм-каналі в понеділок.

"Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачань", - наголосив Зеленський.

Верховний головнокомандувач повідомив про перебіг щоденної синхронізації за основними напрямами безпеки. "Доповідь міністра Клименка. Ліквідація наслідків обстрілів Одеси, інших населених пунктів. Допомога постраждалим. Прикриття Одещини - пріоритет на всіх моїх переговорах щодо ППО", - наголосив Зеленський.

Президент також виділив питання підготовки до зими. "Прем’єр-міністр Шмигаль розповів про захист критичної інфраструктури, підготовку укриттів і Пунктів незламності. Готуємо рішення, щоб їх пошук був максимально простим і швидким", - зазначив він.

"Доповіді щодо воєнної ситуації - Головком, СЗР, ГУР МО, СБУ. Рухаємося вперед", - написав Зеленський.