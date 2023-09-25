Перші танки Abrams прибули в Україну - NY Times

Перші американські танки Abrams уже доставлені в Україну - на кілька місяців раніше, ніж передбачалося, повідомляє New York Times із посиланням на двох неназваних чиновників Міноборони США.

Як пише газета, більше танків M1 Abrams буде відправлено найближчими місяцями, повідомили чиновники, зазначивши, що танки, відправлені в Україну в суботу, стали першими з 31, які адміністрація президента США Джо Байдена пообіцяла відправити.

Чиновники не уточнили, скільки саме танків наразі було доставлено.

"Два американські чиновники говорили на умовах анонімності, оскільки про постачання не було офіційно оголошено. Українські офіційні особи відмовилися від коментарів", - повідомили в NY Times.

Наприкінці весни американські військові розпочали підготовку українських сил, провівши скорочений 12-тижневий курс з експлуатації танків Abrams на американських військових базах у Німеччині.