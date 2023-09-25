В Одесі знайдено загиблим одного з двох працівників зруйнованого складу, яких шукали рятувальники

Одного з двох людей, які працювали на зерносховищі в Одесі, куди в ніч на понеділок російські окупанти завдали ракетного удару, знайдено загиблим, пошуки другої особи тривають, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На жаль, внаслідок російської нічної атаки маємо загиблу людину. У склад, де зберігалося зерно, влучила російська ракета. Двоє людей, що працювали у приміщенні, з ночі не виходили на зв’язок. О 12:15 під завалами було знайдено тіло однієї зі зниклих осіб. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - написав Кіпер у телеграмі у понеділок.

Голова обладміністрації висловив співчуття рідним і близьким загиблого.

Як повідомлялося, перед цим Кіпер в ефірі національного телемарафону повідомив, що тривають пошуки двох осіб і вони можуть перебувати в бомбосховищі зерносховища. "На жаль, ми не можемо знайти двох людей, які до цього часу не виходять на зв'язок, які працювали на цьому складі. І наразі розбираємо всі завали... Сподіваємося на те, що вони живі і ми зможемо їм допомогти, тому що вони спустилися в бомбосховище, яке було під цим складом, і наразі з ними зв'язку немає", - сказав він.