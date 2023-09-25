Унаслідок нічної атаки в Одесі постраждали будівлі морвокзалу та готелю в історичному центрі, зерносховища, склади та декілька приватних домоволодінь

Унаслідок масованої повітряної атаки ракетами і безпілотниками в ніч на 25 вересня в Одесі постраждала будівля морського вокзалу та об'єкти в історичному центрі міста, які внесено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, повідомив мер міста Геннадій Труханов.

"Чергова нічна атака рашистів на Одесу. Значних пошкоджень зазнав Морвокзал. Постраждали об'єкти в історичному центрі міста, які є охоронною зоною ЮНЕСКО", - повідомляється в телеграм-каналі Одеської мерії "Одеса. Офіційно" з посиланням на Труханова.

"Усі пошкодження будуть зафіксовані", - наголосив він.

Як уточнили в Офісі генерального прокурора, "пошкоджень зазнали об'єкти припортової інфраструктури, зерносховища, складські приміщення приватного підприємства та декілька приватних домоволодінь у передмісті Одеси. Суттєвих руйнувань зазнав одеський морвокзал і готель поруч".

"За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Інформація про постраждалих уточнюється, триває розбір завалів. Повний перелік руйнувань і пошкоджень встановлюється.

Раніше повідомлялося про одну постраждалу, їй надано медичну допомогу.

Як повідомлялося з посиланням на Сили оборони півдня України, у ніч проти понеділка на Одесу та область агресор випустив 19 ударних безпілотників типу "Shahed-136/131", дві надзвукові ракети "Онікс", а також 12 крилатих ракет "Калібр" зі складними траєкторіями руху по різних областях. Усі 19 "Шахедів" і 11 "Калібрів" збиті силами і засобами протиповітряної оборони. По одному "Калібру" над Миколаївщиною та Кіровоградщиною, переважна більшість - у небі над Одеською областю.