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10:12 25.09.2023

165 оборонних компаній із 26 країн уже підтвердили участь у Форумі оборонних індустрій - глава МЗС України

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165 оборонних компаній із 26 країн уже підтвердили участь у Форумі оборонних індустрій - глава МЗС України

Участь у першому Форумі оборонних індустрій, який заплановано в Києві восени, підтвердили вже 165 оборонних компаній із 26 країн, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"165 оборонних компаній із 26 країн уже підтвердили участь у нашому Форумі оборонних індустрій. Він дасть потужний поштовх спільному виробництву та співпраці задля зміцнення України та партнерів. Працюємо разом з Олександром Камишіним і Рустемом Умєровим над тим, щоб DFNC1 став історією успіху", - написав Кулеба в соцмережі X (раніше Twitter).

2 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення в Україні восени 2023 року першого Форуму оборонних індустрій.

Пізніше в МЗС України розповіли, що мета форуму - об'єднання українських та іноземних виробників для довгострокового й системного зміцнення обороноздатності України, обміну технологіями, налагодження спільного виробництва, системного обслуговування й ремонту техніки, посилення оборонного потенціалу і України, і партнерів на основі технологій і зброї натовських зразків.

Перший Форум оборонних індустрій стане майданчиком, на якому найбільші світові виробники зброї разом із військово-політичним керівництвом України та країн-партнерів разом напрацьовуватимуть нові альянси та стратегії підтримки міжнародної безпеки, започатковуватимуть спільні проєкти.

16 серпня Кулеба, міністр оборони Олексій Резніков і міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін підписали спільний лист країнам-партнерам та іноземним компаніям із запрошенням до участі у Форумі оборонних індустрій.

Теги: #форум #оборона #індустрії

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