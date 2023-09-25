Знищено 19 "Шахедів" та 11 "Калібрів" - Повітряні сили ЗС України

У ніч на понеділок російські окупанти завдали удару по Україні 12 крилатими ракетами "Калібр", двома протикорабельними ракетами П-800 "Онікс" і 19 ударними БПЛА типу "Shahed", силами і засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 11 крилатих ракет "Калібр" і 19 ударних БПЛА "Shahed-136/131", повідомляють у понеділок вранці Повітряні сили Збройних сил України у своєму телеграм-каналі.

"Пуски "шахедів" здійснювалися з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ-рф), "Калібрів" - із малого ракетного корабля і підводного човна з акваторії Чорного моря (райони Феодосія, Новоросійськ), "Оніксів" - із району Севастополя", - йдеться в повідомленні.

Крім того, "за минулу добу ... протиповітряною (обороною - ІФ-У) знищено три ударні БПЛА "Ланцет" і чотири розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня. За минулу і поточну добу тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад три десятки вильотів, третина з них - на вогневе ураження противника", - уточнюється в повідомленні.