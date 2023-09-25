Унаслідок нічної атаки в Одесі є постраждалий, виникла пожежа

Унаслідок масованого повітряного нальоту, здійсненого військами агресора в ніч на понеділок, є поранений осколками мирний житель, у місті виникла пожежа в багатоповерховій будівлі, є руйнування складського та житлового приміщення, повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму телеграм-каналі.

"Російські терористи атакували Одеську область ударними безпілотниками і двома типами ракет. На жаль, є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. У нежитловій висотці в Одесі спалахнула пожежа. Її було оперативно ліквідовано. Також було зафіксовано руйнування в складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.

В Одесі внаслідок вибухової хвилі постраждала одна цивільна особа. Жінка отримала ушкодження уламками, наразі отримує всю необхідну допомогу в місцевій лікарні. Бажаємо їй якнайшвидшого одужання!", - написав він.