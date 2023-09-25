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03:58 25.09.2023

Етнічні вірмени залишають Нагірний Карабах, побоюючись переслідувань – ВВС

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Етнічні вірмени залишають Нагірний Карабах, побоюючись переслідувань – ВВС

Вірменія заявляє, що 1050 людей прибули в країну з Нагірного Карабаху через кілька днів після того, як азербайджанський анклав, населений етнічними вірменами, був захоплений Азербайджаном, біженці почали перетинати кордон після попередження уряду Вірменії про загрозу етнічних чисток на території Нагірного Карабаху, повідомляє ВВС в неділю.
"Станом на 22:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом - ІФ-У) 1050 людей в'їхали до Вірменії з Нагірного Карабаху", - йдеться у заяві уряду Вірменії у неділю.
У ньому йдеться, що багатьом з них вже було надано житло, що фінансується державою. Вірменія заявляє, що допоможе будь-кому, хто покине Нагірний Карабах, але неодноразово заявляла, що масова втеча буде провиною влади Азербайджану.
У недільному телезверненні прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що багато мешканців анклаву "розглядатимуть вигнання з батьківщини як єдиний вихід", якщо Азербайджан не забезпечить "реальні умови життя" та "ефективні механізми захисту від етнічних чисток".
Він повторив, що його уряд готовий "з любов'ю вітати наших братів та сестер".
Давид Бабаян, радник лідера етнічних вірмен Нагірного Карабаха Самвела Шахраманяна, сказав Reuters, що очікує, що "майже всі підуть". Його народ "не хоче жити у складі Азербайджану - 99,9% віддадуть перевагу тому, щоб покинути наші історичні землі", - сказав він.
На початку цього тижня Азербайджан повернув собі територію, населену близько 120 000 етнічних вірмен, і заявив, що хоче реінтегрувати їх як "рівних громадян".

Теги: #карабах #вірменія #азербайждан

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