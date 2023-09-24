Події

19:33 24.09.2023

Унаслідок скидання керованої авіабомби на Херсон травмовано жінку

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Унаслідок скидання керованої авіабомби на Херсон травмовано жінку

Унаслідок скидання керованої авіабомби (КАБ) по Херсону поранення дістала жінка - охоронець одного з підприємств, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Унаслідок скиду КАБ на одне з підприємств Херсона травмовано людину. Поранення отримала жінка-охоронець 49 років, яка перебувала на території. У неї легкі ушкодження. Допомогу надано на місці", - написав він у телеграм-каналі в неділю ввечері.

Раніше Прокудін повідомив, що росіяни скинули на Херсон дві авіабомби: влучили по промзоні в Дніпровському районі та по цивільній інфраструктурі в Корабельному.

 

Теги: #херсон #постраждалий #каб

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