Події

15:23 24.09.2023

В окупованому Токмаку роботою ворожої ППО травмовано цивільних - мер Мелітополя

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В окупованому Токмаку роботою ворожої ППО травмовано цивільних - мер Мелітополя

Мирні жителі окупованого м. Токмак Пологівського району Запорізької області зазнали поранень унаслідок роботи систем протиповітряної оборони російських окупантів, повідомив мер окупованого м. Мелітополь Запорізької області Іван Федоров із посиланням на власні джерела в місті.

"У тимчасово окупованому Токмаку прильоти. Мешканці повідомляють, що внаслідок роботи рашистського "певео" травмовано цивільних. Чекаємо на офіційну інформацію про втрати ворога", - написав Федоров у телеграм-каналі в неділю.

Він не уточнив кількості постраждалих.

 

Теги: #токмак #федоров

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