Оператори ворожих дронів знищені в окупованому Токмаку - ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) повідомляє про знищення російських операторів БПЛА "Скат 350М" в тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області.

"Ранньої пори 16 липня 2025 року на околиці тимчасово окупованого міста Токмак Запорізької області пролунав вибух — у повітря злетів зелений УАЗ 452. Всередині "буханки" перебувало двоє російських окупантів — членів екіпажу аеророзвідки, які спеціалізувалися на використанні БПЛА "Скат 350М". Цей ворожий безпілотник загарбники використовували для виявлення позицій Сил безпеки та оборони України у Запорізькій області та коригування артилерійського вогню", - повідомляється в телеграм-каналі ГУР у середу вранці.

Знищено обох російських операторів разом з БПЛА "Скат 350М", який вони перевозили в автомобілі, йдеться в повідомленні.