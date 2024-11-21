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12:15 21.11.2024

У ЗСУ створено першу школу підготовки операторів безпілотних наземних комплексів

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У ЗСУ створено першу школу підготовки операторів безпілотних наземних комплексів
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

У Збройних силах України на базі одного з навчальних центрів створено першу школу підготовки операторів безпілотних наземних роботизованих наземних комплексів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в телеграм-каналі.

Зазначається, що навчання майбутніх фахівців уже розпочалося.

Наразі за сприяння проєкту Victory Drones військовослужбовці проходять підготовку на близько 10 різних видів безпілотних наземних роботизованих комплексів - логістичних, спеціальних та інженерних. Триває робота над масштабуванням проєкту та його вдосконаленням у напрямі підвищення ефективності підготовки та забезпечення належної навчальної та тренувальної бази.

"Навчання операторів БПНК відбувається за чітко визначеною програмою зі здобуттям відповідної військово-облікової спеціальності. Для забезпечення належного та якісного рівня їхньої підготовки створені спеціалізовані програмні засоби та використовуються тренувальні зразки БПНК. Вкрай важливо, щоб майбутні фахівці володіли не тільки теоретичними знаннями, а й практичними уміннями і навичками. Це все підкріплюється належною увагою до тривалості процесу підготовки екіпажів БПНК. Ми не маємо чекати майбутнього, а зобов’язані впевнено крокувати до нього. Одним із шляхів розвитку Збройних сил України є пошук та впровадження інноваційних рішень у сфері підготовки операторів БПНК", - зазначив начальник Управління інноваційної діяльності Збройних сил України Віталій Добрянський.

Теги: #безпілотники #навчання #оператори

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