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10:37 24.09.2023

У південних областях через обстріли один цивільний загинув, троє поранені, ситуація залишається напруженою - Сили оборони півдня

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Ситуація на південному фронті залишається динамічно напруженою, внаслідок ворожих обстрілів один цивільний загинув і троє дістали поранень, повідомляє оперативну обстановку прес-служба Сил оборони півдня України.

"Ворог тероризує місцеве населення правобережжя скиданням осколкових боєприпасів із дронів, збільшує активність тактичної авіації", - йдеться у зведенні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю вранці.

Так, протягом доби окупаційні війська 58 разів обстріляли правобережжя Херсонщини, а також акваторію Дніпро-Бузького лиману на Миколаївщині. Окупанти використали понад 310 снарядів. Під ворожим вогнем перебували щонайменше 7 населених пунктів. Унаслідок обстрілів 1 цивільний загинув, 2 поранені, зруйновано 1 будинок, пошкоджено близько десятка приватних будинків і лінію електропередачі.

Крім того, із застосуванням дронів ворог здійснив 12 скидань осколкових боєприпасів. Літнього чоловіка з важкими пораненнями доправили в лікарню.

Також, за даними Сил оборони півдня, за минулу добу по населених пунктах Херсонського та Бериславського районів завдано 4 авіаційно-бомбових удари із застосуванням 26 керованих авіабомб. Зруйновано 6 та суттєво пошкоджено понад 40 приватних будинків, адміністративні будівлі соціальної інфраструктури, господарські будівлі.

Інформація про постраждалих уточнюється.

 

 

Теги: #війна

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