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07:44 24.09.2023

Окупанти вночі знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, постраждав чоловік, зруйновано універмаг і дитсадок

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Окупанти вночі знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, постраждав чоловік, зруйновано універмаг і дитсадок

Окупанти вночі знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, постраждав чоловік, зруйновано універмаг і дитсадок, приватні будинки, а також інфраструктуру, інформує голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Кілька артобстрілів і скидання боєприпасів із БПЛА. Вночі ворог тероризував Нікопольщину за своєю злочинною схемою. У районному центрі постраждав 25-річний чоловік. Його з осколковими пораненнями госпіталізовано до лікарні. Стан важкий", - написав він у своєму телеграм-каналі в неділю вранці.

Також очільник Дніпропетровщини повідомляє, що внаслідок обстрілів у Нікополі пошкоджено будівлю універмагу та дитячий садок. У Червоногригорівській громаді снаряди агресора пошкодили 4 приватні будинки, авто, лінії електропередачі.

Російські війська також били по Мирівській та Покровській громадах. Наслідки уточнюються.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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