Польська армія може налічувати 300 тис. військовослужбовців - Блащак

Польська армія може налічувати 300 тисяч солдатів, заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час виступу на церемонії військової присяги в 16-й механізованій дивізії на Грюнвальдських полях у суботу, 23 вересня, повідомляє Polskie radio.

Зазначається, що присягу склали близько 850 бійців Збройних сил Польщі. Це найбільша група серед 4,4 тис. воїнів, які склали або складатимуть присягу цими вихідними.

Військо Польське, переконаний Блащак, буде найсильнішою сухопутною армією в Європі.

Він наголосив, що важливо стримати агресора, щоб Росія не наважилася зайти в Польщу. "А якщо додати те, що кожен сантиметр польської землі захищає Військо Польське, ми маємо гарантію безпеки нашої Батьківщини", - додав глава міноборони.

