Події

19:14 23.09.2023

У Нікополі в результаті ворожого обстрілу постраждала людина

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У Нікополі в результаті ворожого обстрілу постраждала людина

У суботу ворог обстрілював Нікопольський район Дніпропетровської області, у результаті в Нікополі постраждав чоловік, повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

"Цілий день Нікопольщина страждала від російського терору. Ворог цілився з важкої артилерії та скидав боєприпаси з БПЛА. У Нікополі постраждав 37-річний чоловік. Лікуватиметься вдома. У місті пошкоджено кілька магазинів, аптека та кафе. А ще - 3 п'ятиповерхівки та авто", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Також унаслідок обстрілів у Марганецькій громаді постраждали фермерське господарство, будинок культури, 2 приватні будинки, господарська споруда, лінія електропередачі. Виникло загоряння дачного будинку та сухої трави, рятувальники ліквідували пожежу.

Також, унаслідок детонації ворожого боєприпасу в Первомайській громаді постраждав 12-річний хлопчик, його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Також пошкоджено два приватні будинки й авто.

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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