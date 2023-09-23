Українська авіація за добу завдала вісім ударів по скупченню сил противника

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України в оперативному зведенні, опублікованому в суботу ввечері.

Крім того, підрозділами ракетних військ уражено 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетний комплекс, 5 артилерійських засобів і 1 радіолокаційну станцію противника.