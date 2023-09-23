Події

15:34 23.09.2023

У Київській області у військовослужбовця ТЦК і СП виявили арсенал зброї

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У Київській області у військовослужбовця територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК і СП, колишні військкомати) виявили арсенал зброї та боєприпасів.

Як повідомила прокуратура Київської області, військовослужбовцю повідомлено про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами (ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, підозрюваний незаконно зберігав зброю та боєприпаси.

"Проведено 22 обшуки у квартирах, господарських будівлях та автомобілі. Вилучено автомати, магазини до автоматичної зброї, револьвер, нарізну та гладкоствольну мисливську зброю, понад 6500 набоїв різного калібру, 35 гранат, запали, міну, тротилову шашку, ножі, протитанкову керовану ракету, тепловізор та інше військове спорядження", - наголошується в повідомленні.

Чоловіка затримано, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час. Прокуратура готує апеляційну скаргу на це рішення.

"Встановлюються канали надходження зброї та інші особи, причетні до зазначеного правопорушення", - зазначили в прокуратурі.

Теги: #зброя #військовослужбовець

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