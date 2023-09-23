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13:07 23.09.2023

Мін'юст подав до ВАКС позов про націоналізацію активів "Роствертола"

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Мін'юст подав до ВАКС позов про націоналізацію активів "Роствертола"

Міністерство юстиції 19 вересня подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) проти Ростовського вертолітного виробничого комплексу ПАТ "Роствертол" про стягнення його українських активів у дохід держави.

Як ідеться в повідомленні відомства на його сайті, позов було подано за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог: АТ "Вертольоти Росії" російської держкорпорації "Ростех" - на боці відповідача, а Держпідприємство "Львівський державний завод "ЛОРТА" - на стороні позивача.

За даними Мін'юсту, "Роствертол" є підприємством у РФ, що виконує повний цикл виробництва сучасної вертолітної техніки, розробляє та виготовляє військову техніку, зокрема бойові гелікоптери, модернізовані гелікоптери, як-от Мі-24, Мі-35, Мі-28, які використовує країна-окупант під час повномасштабного вторгнення.

Водночас у релізі відсутній перелік активів, які можуть бути націоналізовані.

Згідно з базою судових рішень, ідеться про певні активи, виготовлені за контрактом від 2011 року між "ЛОРТА" та "Роствертол".

ВАКС 20 вересня прийняв позов до розгляду і призначив судове засідання на 27 вересня.

 

Теги: #позов #вакс #роствертол

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