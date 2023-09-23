Події

12:30 23.09.2023

Зеленський у Торонто зустрівся з членами української діаспори

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Президент України Володимир Зеленський на завершення свого візиту до Канади зустрівся з представниками ділових, політичних кіл, а також із членами української діаспори в Торонто.

"Ви допомагаєте Україні сьогодні. Ви приймаєте наших людей. Канада допомагає з підготовкою наших військових, передає зброю Україні, щоб ми видавлювали росіян", - сказав Зеленський.

Він також подякував "бабусям і дідусям, які зберегли українську ідентичність і сприяли тому, що Канада перетворилася на велику країну".

Після зустрічі Зеленський із дружиною відбули на Батьківщину.

Теги: #торонто #діаспора #зеленський

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