У Донецькій області за добу внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще одну поранено - ОВА

За добу росіяни вбили одного жителя Донецької області, поранили ще одного, повідомив в.о. голови Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

"На Волноваському напрямку у Зеленому Гаю Комарської громади поранено одну людину, пошкоджено 7 двоповерхівок, 1 приватний будинок, будинок культури та промислові будівлі. Вугледар зазнав 2 авіаударів та 21 артобстрілу, також під вогнем Новоукраїнка. (...) На Лисичанському напрямку одна людина загинула у Серебрянці Сіверської громади, пошкоджено 2 будинки. У Лиманській громаді пошкоджено будинок в Торському і господарчу споруду в Ямполі", - написав Мороз у Facebook у суботу.

На Донецькому напрямку під постійними обстрілами Новомихайлівка та Красногорівка Мар'їнської громади. Зранку Авдіївка зазнала авіаракетного удару та обстрілів з артилерії й танків - зруйновано приватний будинок, пошкоджено лікарню й кінотеатр.

На Горлівському напрямку у Клебан-Бику Іллінівської громади пошкоджено 2 промислових об’єкти. У Часовоярській громаді пошкоджено промислову будівлю, інфраструктурний об’єкт і багатоповерхівку.

Крім того, вночі росіяни завдали 4 удари шахедами по Нововасилівці Покровської громади - пошкоджено фермерське господарство, без постраждалих.