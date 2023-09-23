У Кременчуці завершено пошукові роботи: постраждали 32 людини, зокрема троє дітей

Унаслідок російського ракетного удару по Кременчуку Полтавської області постраждали 32 людини, повідомив міський голова Віталій Малецький.

"Пошукові роботи завершено. Постраждали 32 людини, серед них троє дітей. 16 осіб госпіталізовано, одна людина загинула", - написав Малецький у Facebook.

Він додав, що внаслідок атаки вибуховою хвилею пошкоджено кілька житлових будинків у центральній частині Кременчука. Вибито вікна, пошкоджено покрівлю, подекуди є руйнування оздоблення фасадів.

"Наразі вже працює спеціальна комісія, яка обстежує об'єкти та фіксує всі пошкодження. Мешканці, чиє майно постраждало, отримають компенсації. Фінансування буде забезпечено ОВА та міським бюджетом", - зазначив мер.

Усі міські служби задіяні в процесі усунення пошкоджень будинків.

Раніше голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив про 31 постраждалого.