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10:22 23.09.2023

Із лютого-2022 три командири одного з найпрестижніших російських полків ПДВ, змінюючи один одного, пішли у відставку або загинули

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Із лютого-2022 три командири одного з найпрестижніших російських полків ПДВ, змінюючи один одного, пішли у відставку або загинули

Із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року два командири найпрестижніших російських полків ПДВ, 247 гвардійського десантно-штурмового полку, загинули під час бойових дій, і ще один пішов у відставку, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"Командир 247 гвардійського десантно-штурмового полку гвардії полковник Василь Попов, найімовірніше, був убитий у секторі Оріхів на початку вересня 2023 року під час запеклих боїв. Лише за кілька тижнів до цього, у серпні 2023 р., його попередник, полковник Петро Попов, найімовірніше, склав із себе повноваження командира. Незалежні російські ЗМІ стверджують, що це сталося на знак протесту проти того, що військові не змогли повернути тіла загиблих росіян", - зазначено в повідомленні у Twitter.

Крім того, у перші тижні вторгнення під Миколаєвом було вбито командира 247 полковника Костянтина Зізевського.

"Досвід 247 полку свідчить про сильний убуток і високу плинність кадрів у російських військах, навіть серед відносно високопоставлених чинів", - наголошується в повідомленні.

Теги: #рф #пдв #командири #британська_розвідка

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