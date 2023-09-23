Ворог обстріляв 27 населених пунктів Запорізької області, загинула мешканка Оріхова
Російські окупанти обстріляли 27 населених пунктів Запорізької області, загинула мешканка Оріхового, повідомив голова ОВА Юрій Малашко.
"За минулу добу ворог завдав 86 ударів по 27 населених пунктах - унаслідок артобстрілу загинула 82-річна мешканка Оріхова", - написав він у телеграм-каналі.
Також, за словами очільника ОВА, зафіксовано 4 РСЗВ-обстріли Малих Щербаків і Лук'янівського, 5 БПЛА-атак Мирівки, Петрівського, Новоандріївки та Білогір'я, ракетний удар по Юрківці, також ворог влаштував 4 авіаційними снарядами по Роботиному й Оріхову.
Крім того, 72 артобстріли припали на території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новодарівки, Левадного, Малинівки, Білогір'я, Степногірська, Кам'янського, Малих Щербаків, П'ятихаток, а також інших міст та сіл на лінії вогню.
Також надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських будівель та об'єктів інфраструктури.