Окупанти обстріляли три райони Харківщини, жертв серед мирного населення не зафіксовано

Протягом минулої доби російські окупаційні війська з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в результаті обстрілів Куп'янська було зруйновано житлові будинки та господарські споруди, сталися пожежі. У с. Гур'їв Козачок обстрілами було пошкоджено об'єкт інфраструктури. У с. Олександрівка - пошкоджено гараж, виникла пожежа.