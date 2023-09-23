Події

08:41 23.09.2023

ППО знищила 14 із 15 "шахедів", які атакували Україну вночі

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ППО знищила 14 із 15 "шахедів", які атакували Україну вночі

Українська ППО знищила 14 із 15 "шахедів", які атакували Україну вночі, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

"Силами і засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 14 "шахедів", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в ніч на суботу, 23 вересня, російські окупанти атакували Україну 15-ма ударними БПЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - РФ).

Зокрема, напрямок удару - Запоріжжя, Дніпропетровська область.

 

 

 

Теги: #ліквідація #бпла #пс_зсу

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