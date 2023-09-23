Події

08:01 23.09.2023

Бійці ОК "Схід" збили в небі над Дніпропетровщиною 12 "шахедів", але є руйнування

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Бійці ОК "Схід" збили в небі над Дніпропетровщиною 12 "шахедів", але є руйнування

Бійці ОК "Схід" збили в небі над Дніпропетровщиною 12 "Шахедів", але є руйнування, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Цієї ночі в області було гучно. Захисники з ПВК "Схід" збили в небі над Дніпропетровщиною 12 ворожих БПЛА. Це були "шахеди", - написав він у телеграм-каналі.

За словами голови ОВА, уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури Дніпра. А в Новоолександрівській громаді Дніпровського району пошкодили дві АЗС і світлофор. Загорілася суха трава. Полум'я рятувальники ліквідували.

"Решта наслідків атаки уточнюються. Люди - неушкоджені", - зазначив Лисак, він наголосив, що не припиняється терор Нікопольщини.

"На Марганець агресор скинув боєприпас із безпілотника. Червоногригорівську громаду - обстріляв із важкої артилерії", - написав він.

Унаслідок цього зруйновано 10 приватних будинків. В одному з них загорівся дах. Вогонь загасили. Також пошкоджено 5 господарських будівель і газопровід. Обійшлося без загиблих і постраждалих.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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