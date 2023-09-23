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07:58 23.09.2023

Бійці ССО показали ураження штабу чорноморського флоту РФ

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Бійці ССО показали ураження штабу чорноморського флоту РФ

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) показали ураження штабу Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі, повідомляє пресслужба підрозділу.

"Зухвала та кропітка робота Сил спеціальних операцій дозволила вчасно та точно вразити штаб чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту рф в тимчасово окупованому м. Севастополь", - ідеться в повідомленні.

Дані було передано повітряним силам для нанесення ураження, зазначають у ССО.

"Деталі проведення стануть відомі, коли це буде можливо, а результат - десятки загиблих і поранених окупантів, серед яких вищий керівний склад флоту", - підсумували у відомстві.

 

 

 

Теги: #флот #спецоперація #ссо

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