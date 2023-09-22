Зеленський про домовленості з Байденом: гадаю, вони будуть виконані, це питання часу

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи досягнуті напередодні в США домовленості з американським президентом Джозефом Байденом, заявив, що питання їх виконання є лише питанням часу.

Глава держави, перш за все, висловив подяку Сполученим Штатам за військову допомогу.

"При всій повазі до всіх наших союзників, США надають найбільшу частку допомоги. І тієї допомоги, якої дуже потребують зараз наші воїни на полі бою на передовій", - заявив він на спільній з прем'єр-міністром Канади прес-конференції в Оттаві в п'ятницю.

Відповідаючи на запитання, чи обіцяв під час розмови Байден відправити Україні армійські тактичні ракетні комплекси великої дальності, Зеленський заявив, що "ми обговорюємо різні види озброєння, включаючи далекобійну зброю та артилерію, артилерійські снаряди калібром 155 міліметрів і не тільки 155 міліметрів і не тільки ППО".

При цьому, за його словами, зі США триває всебічне обговорення та робота на різних рівнях. "У нас є співпраця на рівні радників з безпеки, на рівні міністрів оборони та на нашому рівні, це окремий двосторонній вид відносин на рівні президентів", - зазначив він.

"Вважаю, що більша частина того, що обговорювалося вчора з президентом Байденом, гадаю, вдасться досягти домовленостей і вони будуть виконані. Так, це питання часу. Не все залежить від України. Там різні процеси, скажу чесно. Чим раніше (Україна отримає далекобійне) озброєння (ІФ-У), тим менше людей втратить. Це факт", - заявив Зеленський.

Президент України також наголосив, що не можна дозволити Росії розділити думки у світі.

"Я розумію, що Росія, зі свого боку, розповсюджує дезінформацію, поширюючи свої наративи всюди. Вона працює з суспільством, намагаючись впливати на політиків, громадські інститути, різні політичні партії, різні НУО, багато з різних країн світу. Вони дуже старанно працюють". Вони вкладають у це мільярди. Це факт. Це для того, щоб поділити Європу, поділити США і поділити весь світ", - сказав він.

"Ми не можемо дозволити Росії розділити думки у світі. Якщо думки розділяться, якщо буде порушена єдність, то потужна єдність, яку нам вдалося набути на початку війни, то жодної підтримки Україні бути не може, це факт", - резюмував президент.