Зеленський очікує на участь канадських компаній у Форумі оборонних індустрій у Києві

Президент України Володимир Зеленський очікує на участь канадських компаній у Форумі оборонних індустрій у Києві.

"Обговорили сьогодні нашу співпрацю у сфері військової промисловості, спільне виробництво озброєння. Очікуємо на участь канадських компаній у першому форумі оборонних індустрій, який незабаром відбудеться в Україні", - сказав він на прес-конференції в Оттаві після переговорів з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо

Зеленський зазначив, що було підписано "оновлену угоду про вільну торгівлю і це стане базою для відновлення України".

"Канада є одним із наших найбільших донорів, це дуже важливо, я вдячний за готовність продовжувати підтримку", - сказав він.

За його словами, у ході переговорів "обговорили різні аспекти нашої формули світу, серед іншого те, що стосується справедливості, засудження Росії за агресію та компенсацію всіх збитків, завданих цією агресією".

"Я дякую Канаді і за підтримку нашої роботи для організації глобального саміту світу", - сказав Зеленський.