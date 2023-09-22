Події

23:13 22.09.2023

Зеленський очікує на участь канадських компаній у Форумі оборонних індустрій у Києві

1 хв читати
Зеленський очікує на участь канадських компаній у Форумі оборонних індустрій у Києві

Президент України Володимир Зеленський очікує на участь канадських компаній у Форумі оборонних індустрій у Києві.

"Обговорили сьогодні нашу співпрацю у сфері військової промисловості, спільне виробництво озброєння. Очікуємо на участь канадських компаній у першому форумі оборонних індустрій, який незабаром відбудеться в Україні", - сказав він на прес-конференції в Оттаві після переговорів з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо

Зеленський зазначив, що було підписано "оновлену угоду про вільну торгівлю і це стане базою для відновлення України".

"Канада є одним із наших найбільших донорів, це дуже важливо, я вдячний за готовність продовжувати підтримку", - сказав він.

За його словами, у ході переговорів "обговорили різні аспекти нашої формули світу, серед іншого те, що стосується справедливості, засудження Росії за агресію та компенсацію всіх збитків, завданих цією агресією".

"Я дякую Канаді і за підтримку нашої роботи для організації глобального саміту світу", - сказав Зеленський.

Теги: #канада #україна #оборонні #індустрії

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:42 23.09.2023
Умеров зустрівся з міністром оборони Канади

Умеров зустрівся з міністром оборони Канади

00:05 23.09.2023
"Укргідроенерго" та канадська AECON підписали Меморандум про співпрацю у будівництві гідроелектростанцій в Україні

"Укргідроенерго" та канадська AECON підписали Меморандум про співпрацю у будівництві гідроелектростанцій в Україні

23:56 22.09.2023
Зеленський про домовленості з Байденом: гадаю, вони будуть виконані, це питання часу

Зеленський про домовленості з Байденом: гадаю, вони будуть виконані, це питання часу

23:26 22.09.2023
Канада має намір продовжувати і посилювати роботу щодо санкцій проти РФ за війну в Україні

Канада має намір продовжувати і посилювати роботу щодо санкцій проти РФ за війну в Україні

22:39 22.09.2023
До 31 людини зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки у Кременчуці, з них троє дітей

До 31 людини зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки у Кременчуці, з них троє дітей

21:39 22.09.2023
Канада є лідером підтримки України у світі - Зеленський у канадському парламенті

Канада є лідером підтримки України у світі - Зеленський у канадському парламенті

20:50 22.09.2023
Оттава виділяє черговий пакет допомоги Києву

Оттава виділяє черговий пакет допомоги Києву

20:50 22.09.2023
Канада надасть Україні 650 млн доларів протягом трьох років

Канада надасть Україні 650 млн доларів протягом трьох років

19:18 22.09.2023
В Оттаві розпочалася зустріч Зеленського з Трюдо

В Оттаві розпочалася зустріч Зеленського з Трюдо

15:16 22.09.2023
Зеленський розпочав візит до Канади

Зеленський розпочав візит до Канади

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Канада є лідером підтримки України у світі - Зеленський у канадському парламенті

Оттава виділяє черговий пакет допомоги Києву

Канада надасть Україні 650 млн доларів протягом трьох років

Україна ще офіційно не проговорювала з Єврокомісією, чи залежать строки вступу України в ЄС від завершення війни

У Кременчуці внаслідок ракетного удару РФ одна людина загинула, ще 15 поранені

ОСТАННЄ

ІСНУЄ ЗАГРОЗА БАЛІСТИКИ ДЛЯ СХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ, А ТАКОЖ БПЛА В ЗАПОРІЖЖІ, ДОНБАСІ, ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ - ПОВІТРЯНІ СИЛИ

Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження противника

За добу на лінії фронту відбулося 25 бойових зіткнень

Російські військові на окупованих територіях займаються масовими крадіжками

Міллі представив Залужному нового голову Об'єднаного комітету начальників штабів США

Україна ще офіційно не проговорювала з Єврокомісією, чи залежать строки вступу України в ЄС від завершення війни

На сьогодні є політконсенсус щодо відкриття переговорів для України про вступ до ЄС, але до цього рішення ще дуже багато кроків - Стефанішина

Незважаючи на "аграрне питання", є повна підтримка Польщі європейських та євроатлантичних прагнень України - Стефанішина

Затримано та взято під варту двох жителів Харківщини, які допомагали окупантам відбирати авто в односельців

ТЧХУ обладнає автономним опаленням будинки в Охтирці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА