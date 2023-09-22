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21:39 22.09.2023

Канада є лідером підтримки України у світі - Зеленський у канадському парламенті

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Канада є лідером підтримки України у світі - Зеленський у канадському парламенті

Президент України Володимир Зеленський назвав Канаду лідером підтримки України у світі.

"Ви - лідер. Я дякую тобі за це, Канадо! Дякую за вашу політичну підтримку України. Це справжня підтримка лідера. І вона має глобальний масштаб", - сказав він, під час виступу в п'ятницю в парламенті Канади.

"І я не сумнівався, що ви оберете бік свободи і справедливості, коли Росія почне повномасштабну війну проти України. Я також дякую вам, Канадо, за те, що ви є справжнім прикладом лідерства та чесності для багатьох людей в усьому світі - прикладом, який надихає інших захищати життя", - наголосив президент.

За словами Зеленського, ця підтримка "зброєю і технікою дозволила Україні врятувати тисячі життів".

"Сюди входять системи ППО, бронетанкова техніка, артилерійські снаряди та дуже суттєва допомога в розмінуванні", - сказав Зеленський.

Крім того, президент України особливо подякував Канаді за лідерство в санкціях проти Росії, надзвичайно сильну підтримку українського руху в НАТО та активну участь у навчанні українських солдатів.

"Це вже традиція - Канада навчає тих, хто захищає світ. Тисячі й тисячі льотчиків під час Другої світової війни... Тисячі й тисячі українців зараз...", - зазначив він.

Зеленський також нагадав про надану допомогу Україні в питанні "позбавлення від залежності від російського ядерного палива".

"Це прогрес не лише для нас. Україна і Канада разом зі своїми партнерами демонструють усім, що цілком реально повністю розірвати зв'язки із сумнівними російськими ядерними технологіями. Крім суто технологічної небезпеки, російська атомна промисловість також служить інтересам Москви. Росія використовує ядерні технології та будівництво атомних електростанцій, таких як газ і нафта, для політичних атак на суверенітет інших країн. Таким чином, чим більше країн будуть звільнені від російських енергоресурсів, тим швидше енергія у світі знову стане просто енергетичним ресурсом, а не зброєю", - сказав президент.

Говорячи про свої переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, глава держави зазначив, що "ми обговорили канадську ініціативу "Великої сімки" щодо активізації зусиль із конфіскації російських активів".

"Ті кошти, які Росія та її поплічники використовують для оплати війни, мають бути спрямовані на справедливе відшкодування шкоди, спричиненої війною і терором", - заявив Зеленський.

Крім того, за його словами, "потрібна також активна і глобальна робота з притягнення Росії до відповідальності за сам злочин агресії та абсолютно за всі злочини цієї агресії - всі смерті, кожну депортацію, кожну дитину і дорослого. Кожне життя потрібно захищати. Кожній атакованій нації потрібна справедливість, щоб правити. Світу це теж потрібно, щоб інші потенційні агресори могли бачити, що війна закінчується вироками на користь агресора", - наголосив він і закликав Канаду розширити свою спроможність вести за собою інші країни в питаннях правосуддя.

Зеленський висловив особливу вдячність канадцям за прийом українських вимушених переселенців.

"Це не просто спадщина історії. Це спадщина характеру. Українсько-канадська громада - це мільйони українських доль, які стали долею Канади з усім її різноманіттям громад", - сказав він.

На завершення президент України також нагадав, що "саме в канадському м. Едмонтон 1983 року було встановлено перший у світі пам'ятник жертвам Голодомору - ще в той час, коли в самій Україні не було меморіалів пам'яті жертв геноциду українців, оскільки вона тоді перебувала під контролем Москви".

"Відтоді багато чого змінилося. Україна здобула незалежність, відновлює власну історичну пам'ять... Але є дещо, що не змінилося ні за 40 років від дня встановлення пам'ятника в Едмонтоні, ні за 90 років після Голодомору. Москва зараз, як завжди, прагне контролювати Україну і використовує для цього всі доступні засоби, включно з геноцидом... Йдеться про порятунок життів мільйонів людей. Буквально фізичний порятунок. Ця російська агресія має закінчитися нашою перемогою, щоб Росія ніколи не повернула Україні геноцид. І вона програє", - резюмував він.

 

Теги: #парламент #президент #канада #виступ

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