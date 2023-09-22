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10:42 22.09.2023

"Метінвест" передав бійцям "Гвардії наступу" пікапи на понад 3 млн грн

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"Метінвест" передав бійцям "Гвардії наступу" пікапи на понад 3 млн грн

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у рамках ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова придбала і передала бійцям бригади оперативного призначення "Кара-Даг" Національної гвардії України п'ять пікапів вартістю понад 3 млн грн.

Згідно з пресрелізом компанії, пікапи використовуватимуться для наступу на запорізькому напрямку.

"Бригада "Кара-Даг" звернулася до нас із запитом, вони відправили надзвичайний мейл, розказали, хто вони, що вони готуються до наступальних дій на запорізькому напрямку. Їм потрібна допомога з автомобілями. В межах "Сталевого фронту" Ріната Ахметова ми відгукнулися на це прохання, і сьогодні вручаємо ці автомобілі", - сказав керівник проєктного офісу генерального директора групи "Метінвест" Олександр Водовіз, слова якого наводить пресслужба.

Військові підтверджують важливість такої допомоги. Пікапи можна використовувати і безпосередньо для наступу, обладнавши додатковою зброєю, і для вивезення поранених і доставки БК.

"Така техніка повнопривідна, у неї високий кліренс, тож вона проходитиме по всім дорогам, а це важливо. Хлопці їздитимуть на них на виконання бойових дій - можливо, поставлять на них кулемети, а може, перевозитимуть особовий склад", - пояснив лейтенант військової частини 3029 "Гвардії наступу" Яків Шпачинський.

При цьому нагадується, що за час повномасштабної війни "Метінвест" закупив або передав із власного автопарку близько 500 авто. Загалом від початку війни "Метінвест" спрямував на допомогу ЗСУ та українцям уже 4 млрд грн, зокрема в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова компанія спрямувала на підтримку Сил оборони України 2 млрд грн.

Крім того, компанія закуповує і доставляє сучасну військову техніку з-за кордону, підприємства "Метінвесту" в Україні освоїли виробництво виробів зі сталі для потреб армії - від бронепластин для амуніції до спеціальних мобільних укриттів.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-Холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #зсу #метінвест #пікап

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