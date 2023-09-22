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09:44 22.09.2023

Офіцера з Житомирської області судитимуть за те, що здавав військове майно в ломбарди

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Офіцера з Житомирської області судитимуть за те, що здавав військове майно в ломбарди

Працівники Державного бюро розслідування завершили досудове розслідування стосовно начальника служби логістики однієї з військових частин Житомирщини; в умовах воєнного стану він намагався збагатитися, продаючи військове майно в інтернеті та через ломбарди; обвинувальний акт скеровано до суду, повідомляє ДБР у п'ятницю.

Військовий мав доступ до місця зберігання техніки частини та привласнив 60 камер нічного бачення і вісім тепловізорів різних моделей, частина з яких була придбана за кошти волонтерів. Офіцер продавав техніку через інтернет і здавав у місцеві ломбарди.

Загальна сума завданих державі збитків становить 3,2 млн грн.

Під час досудового розслідування офіцер відшкодував кошти в повному обсязі.

Військовослужбовець обвинувачується у привласненні військовою службовою особою військового майна зі зловживанням службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, що заподіяло суттєву шкоду (ч. 4 ст. 410 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

 

Теги: #майно #офіцер #військове

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