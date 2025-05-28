Україні треба отримати $30 млрд для запуску військового виробництва на повну – Зеленський

Україні для запуску на повну силу власного виробництва необхідної продукції військово-промислового комплексу потрібно отримати $30 млрд, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Я би хотів, щоб ми отримали 30 мільярдів доларів для того, щоб запустити на повну тільки українське виробництво. Щоб ви приблизно розуміли, що таке війна і в яких обсягах. Тобто, в принципі, ми недозавантажені приблизно на цю суму грошей. На рік ми недозавантажені. Я маю на увазі і ракетну програму, і все те, що ми спроможні виробляти", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у вівторок.

Водночас, за його словами, Україна знайшла дві третини грошей на артилерійські снаряди на зовнішніх закупках. "Це не про внутрішнє виробництво, а про зовнішній пакет, який нам був потрібен на рік", - пояснив президент.