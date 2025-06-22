Інтерфакс-Україна
Події
21:27 22.06.2025

Генпрокурор Кравченко повідомив, що продав службову квартиру, щоб вкласти кошти у більшу

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Генпрокурор Кравченко повідомив, що продав службову квартиру, щоб вкласти кошти у більшу

Призначений 21 червня генеральним прокурором України Руслан Кравченко повідомив, що у 2018 році отримав службову квартиру площею 42 кв м, пізніше приватизував її і продав, а виручені кошти вклав у будівництво житла площею 52 кв м.

"У 2019 році цю квартиру я приватизував і в цьому ж році я одружився. На той момент у дружини вже була власна квартира, набута до нашого знайомства. Я не мав до неї жодного юридичного чи фактичного стосунку. Ця квартира не впливала, не скасовувала і не обмежувала моє законне право на житло. Дружина також не претендувала на приватизацію цієї квартири. Згодом я її продав, щоб виручені кошти вкласти у "котлован" квартири трохи більшої площі, аж 52 квадратних метри", - написав Кравченко у Facebook в неділю.

Він розповів, що пізніше розлучився з дружиною. "Її квартира залишилась у її власності. На цьому, вважаю, тему вичерпано", - написав генпрокурор.

Кравченко також повідомив, що перебував на обліку осіб, які мають першочергове право на житло, як військовий прокурор та учасник бойових дій з 2015 року, після служби в Криму та зоні АТО. Після цього три роки він неодноразово пропускав свою чергу, бо в пропозиціях були лише квартири більшої площі і він свідомо не реєстрував там родичів, щоб збільшити свою житлову норму та пришвидшити отримання житла, тому отримав рівно 42 кв м, які мені належали йому по закону.

Він відзначив, що вважає це нормальним, що до нього після призначення на посаду генпрокурора прикута підвищена увага, бо він має "бути чесним перед людьми, перед командою і перед собою і лише так може вимагати того самого від інших". У той же час Кравченко закликав поважати його право на приватність.

Також він розповів, що коли у 2023 році брав участь у конкурсі на посаду керівника НАБУ, за результатами тестів на знання законодавства, аналітичне мислення, практичні навички та здібності набрав найвищі бали і очолив рейтинг, але не пройшов співбесіду на доброчесність. "Як це часто буває, фаховість та професіоналізм стали другорядними. Їх перекреслили суб’єктивні оцінки, умовні уявлення та тонка межа між формою і змістом. Це не мій біль, я щиро дякую долі за той вибір, справді. Але це симптом. Бо якщо ми системно будемо перекреслювати професіоналізм формалізмом - ми втратимо наших людей і ядро державної служби. Оцінка доброчесності має важливе значення, але лише тоді, коли вона служить правді, а не фабрикує образи", - відзначив Кравченко.

Генпрокурор додав, що відкритий до аргументованої критики і для нього є принциповими професіоналізм, справедливість і готовність нести відповідальність.

Кравченко народився 14 березня 1990 р. в місті Сєвєродонецьк Луганської області. У 2007 р. закінчив Київський військовий ліцей ім. Івана Богуна, у 2012 р. закінчив юридичну академію Ярослава Мудрого. Працював слідчим Севастопольської прокуратури з нагляду (2012 - 2014 рр.) Брав участь в антитерористичній операції за контрактом (2014-2015). Працював прокурором у Головній військовій прокуратурі Генпрокуратури України (2015 - 2017). Був прокурором у справі, де українського президента-втікача Віктора Януковича визнали винним у державній зраді та пособництві у веденні війни. Голова Київської обласної військової адміністрації (квітень 2023 - грудень 2024). З 31 грудня 2024 р. - голова Державної податкової служби України.

У 2019-2020 рр. подавався на посаду прокурора САП, але не пройшов відбору. У 2023 р. не пройшов співбесіду на доброчесність, коли подавався на посаду керівника НАБУ.

21 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Кравченка генеральним прокурором.

До того генпрокурором був Андрій Костін, народний депутат України IX скликання, голова комітету Верховної Ради з питань правової політики. У 2024 р. він подав у відставку з посади генпрокурора на фоні скандалу довкола прокуратури Хмельницької області, де 49 прокурорів оформили фіктивну інвалідність і отримували великі виплати з державного бюджету. В квітні 2025 р. Зеленський підписав укази про призначення Костіна послом України в Королівстві Нідерланди та представником України при Організації із заборони хімічної зброї.

 

Теги: #майно #генпрокурор

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