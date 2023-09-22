Події

08:15 22.09.2023

Українські військові за добу ліквідували 480 окупантів і 40 артсистем противника

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Українські військові за добу ліквідували 480 окупантів і 40 артсистем противника

Сили оборони за добу ліквідували 480 окупантів, 6 танків, 8 бронемашин, 40 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 8 безпілотників, 38 крилатих ракет і 21 одиницю авто та спецтехніки противника, повідомляють у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 274950 (+480) осіб, танків - 4644 (+6) од, бойових броньованих машин - 8891 (+8) од, артилерійських систем - 6177 (+40) од, РСЗВ - 785 (+4) од, засоби ППО - 528 (+0) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4858 (+8), крилаті ракети - 1517 (+38), кораблі/катери - 20 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 8690 (+20) од, спеціальна техніка - 912 (+1). Дані уточнюються", - ідеться у зведенні.

 

 

 

Теги: #знищення #генштаб_зсу #ворог

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