Події

03:36 22.09.2023

РФ обстріляла Курахове на Донеччині, є поранені - начальник МВА

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Увечері в четвер російські війська завдали двох ударів по Кураховому Донецької області, є постраждалі, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Падун.
За його даними, станом на 01:00 22 вересня відомо про 13 постраждалих внаслідок обстрілу людей.
"Війська РФ потрапили до житлових будинків. Внаслідок обстрілів сталася пожежа", додав Роман Падун. "З-під завалів витягли чоловіка, йому надають медичну допомогу, більше під завалами людей немає", - уточнив він.
З якої зброї обстріляли місто, встановлюють.

Теги: #україна #обстріл #курахове

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