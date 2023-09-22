РФ обстріляла Курахове на Донеччині, є поранені - начальник МВА

Увечері в четвер російські війська завдали двох ударів по Кураховому Донецької області, є постраждалі, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Падун.

За його даними, станом на 01:00 22 вересня відомо про 13 постраждалих внаслідок обстрілу людей.

"Війська РФ потрапили до житлових будинків. Внаслідок обстрілів сталася пожежа", додав Роман Падун. "З-під завалів витягли чоловіка, йому надають медичну допомогу, більше під завалами людей немає", - уточнив він.

З якої зброї обстріляли місто, встановлюють.