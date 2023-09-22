Події

03:31 22.09.2023

Америка врятувала мільйони українських життів – Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський висловив подяку американцям за допомогу українському народу та заявив, що ця допомога врятувала мільйони життів.
"Тут немає жодної людини, якій було б байдуже, що відбувається зі свободою. Немає жодного українця, який би не був вдячний. Тим, хто допомагає нам не тому, що має це робити, а тому, що це підказує серце. Це і є людяність. Це те, що робить нас в Україні. Це те, що робить вас в Америці", - сказав він у четвер у Вашингтоні, виступаючи перед представниками ділових та політичних кіл США, представниками діаспори та ЗМІ.
"Сьогодні ми тут разом з Оленою, щоб висловити подяку американцям, які робили та роблять надзвичайні речі за покликом свого серця. Американські серця борються так само, як і українські. Я хочу, щоб ви всі знали, що Америка врятувала мільйони українських життів", - Заявив Зеленський.
За його словами, "серед документів, які я побачив сьогодні в Національному архіві США, була телеграма Авраама Лінкольна генералу Гранту. Надихаючий документ. Америці".
"Слова Президента Лінкольна відображають саме те, як воюють українці. У наших переможних битвах за Київ, Харків та острів Зміїний у Чорному морі. У нашій битві за Бахмут, де наші солдати йдуть уперед, незважаючи на труднощі. У нашій битві за кожний сантиметр української землі", - сказав президент.
Зеленський зазначив, що "путінський список країн на знищення був довгим. Ще зовсім недавно. Якби Україна впала, половина Європи була під загрозою потрапляння у сферу впливу Москви. Але американські інвестиції в українську безпеку та глобальний захист свободи працюють. На сто відсотків. останнього центу.
"Зараз у Путіна є інший список цілей. Замість того, щоб диктувати умови Америці, Європі та всьому вільному світу, Путін змушений принижуватися, особисто розважаючи делегацію з Пхеньяну і намагаючись знайти прихильність Тегерана. Це показує його очевидну слабкість", - сказав він.
"Ми впевнені, що іншим народам не доведеться відправляти свої армії на цю битву. Україна здатна завершити цю війну перемогою, яка стане нашою спільною перемогою. Сьогодні не імперія зла, а лише відсутність єдності здатна поставити волю на коліна", - заявив президент.

Теги: #сша #україна #зеленський

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