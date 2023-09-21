Події

21:49 21.09.2023

Зеленський із дружиною у США вшанували пам'ять жертв терористичного акту 11 вересня 2001 року

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Зеленський із дружиною у США вшанували пам'ять жертв терористичного акту 11 вересня 2001 року

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська під час робочого візиту до США відвідали у Вашингтоні Національний меморіал на честь загиблих під час терористичного акту 11 вересня 2001 року.

Як повідомляє пресслужба Зеленського, президентське подружжя супроводжували міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

Глава держави з дружиною пройшли вздовж строю воїнів почесної варти та різних родів військ Сполучених Штатів, поклали вінок до меморіалу загиблим під час терористичного акту і вшанували їхню пам'ять.

Володимир та Олена Зеленські поклали квіти до пам'ятника наймолодшій пасажирці літака, яка загинула внаслідок теракту 11 вересня 2011 року, та її батькам.

Представники української делегації також поклали квіти до пам'ятників жертвам терористичного акту.

 

 

Теги: #сша #президент #візит

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