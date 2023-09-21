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21:29 21.09.2023

Президент Зеленський зустрівся з міністром оборони США

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Президент Зеленський зустрівся з міністром оборони США

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном, основною темою перемовин було забезпечення України необхідною військовою підтримкою для протистояння російській агресії, допомога США вже сягнула $46 млрд, повідомляє сайт президента України.

"Ця підтримка - вирішальна. Сполучені Штати - наш ключовий союзник і партнер, який допомагає нам перемогти у війні", - зазначив Володимир Зеленський.

Сторони обговорили постачання артилерійських систем і засобів дальнього ураження. Президент також наголосив на важливості посилення української ППО. Володимир Зеленський наголосив на необхідності своєчасного постачання необхідних озброєнь і боєприпасів з боку партнерів для продовження деокупації українських територій.

Він висловив подяку американській стороні за лідерство в рамках Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", яка об'єднала понад 50 держав.

Під час зустрічі також порушувалися питання подальшої інтенсифікації розвитку військово-технічного та оборонно-промислового співробітництва України та США, створення хабів для ремонту озброєння та артилерійських систем західного зразка. Глава держави зазначив, що Україна зацікавлена у співпраці з міжнародними партнерами щодо нарощування власних потужностей з виробництва зброї та суміжної продукції.

Президент також запросив американську сторону до участі в міжнародному Форумі оборонних індустрій, який відбудеться в Києві цієї осені.

 

 

 

Теги: #сша #президент #пентагон #зустріч

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