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20:42 21.09.2023

Ціни на газ для населення і ТКЕ до кінця зими залишаться незмінними

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Ціни на газ для населення і ТКЕ до кінця зими залишаться незмінними

Україна входить в осінньо-зимовий сезон із достатньою кількістю газу в підземних сховищах, зберігаючи стабільну цінову політику, заявив глава НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ціни на газ для населення і підприємств ТКЕ залишаються стабільними. До кінця зими вони змінюватися не будуть. Тому я маю заспокоїти населення щодо цього, а також міста і підприємства теплокомуненерго", - наголосив він.

Голова Групи "Нафтогаз" також зазначив, що підготовка до опалювального сезону відбулася на належному рівні.

"Ми повинні рухатися вперед, проходити цю зиму і бути абсолютно впевненими в перемозі та подальших діях", - сказав Чернишов.

Раніше у вівторок про стабільність цін на електроенергію для побутових споживачів до кінця цього опалювального сезону заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Що стосується ресурсів - ми будемо забезпечені всім необхідним, як вугіллям, так і газом. Через високі температури в останні два місяці літа запаси вугілля на складах дещо впали, але вже зараз укладені відповідні контракти, зокрема на імпорт, і вугіллям у необхідному обсязі ми будемо повністю забезпечені", - сказав міністр.

За його словами, газу в сховищах дотепер накопичено майже 15 млрд куб. м, що навіть більше, ніж було заплановано на початок опалювального сезону.

 

 

Теги: #газ #ціни #населення

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