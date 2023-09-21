Події

20:39 21.09.2023

Німеччина не відмовляється передавати Україні ракети Taurus, але вивчає запити і наслідки - Пісторіус

1 хв читати
Німеччина не відмовляється передавати Україні ракети Taurus, але вивчає запити і наслідки - Пісторіус

Німецький уряд не відмовляється передавати Києву далекобійні ракети Taurus, однак вивчає потреби і їх наслідки, що вимагає часу, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю французькій Le Monde.

"Ні, ми не відмовляємося від крилатих ракет. Ми вивчаємо потреби і їх наслідки. Наприклад, необхідно взяти до уваги юридичні або технічні аспекти. Я усвідомлюю, що це потребує часу. Крилаті ракети Taurus являють собою системи озброєння з дуже великою дальністю дії. Я розумію, яку користь вони можуть запропонувати нашим українським друзям. Водночас ми зобов'язані ретельно розглядати всі питання", - сказав Пісторіус.

Водночас він зазначив, що Німеччина є найбільшим прихильником України в Європі, і другим за величиною.

"Ми поставляємо безліч важливих систем озброєння, особливо для протиповітряної оборони, а також велику кількість боєприпасів. Усе це щодня рятує життя в Україні", - наголосив глава Міноборони ФРН.

 

 

 

Теги: #передача #німеччина #taurus

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:27 21.09.2023
Шольц на засіданні Ради Безпеки ООН розкритикував президента РФ за військову агресію проти України

Шольц на засіданні Ради Безпеки ООН розкритикував президента РФ за військову агресію проти України

20:36 19.09.2023
Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на EUR400 млн

Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на EUR400 млн

21:12 18.09.2023
Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги Україні

Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги Україні

14:29 17.09.2023
Віталій Кличко на саміті Інституту Стерна Стюарта в Німеччині говорив про підтримку України та передумови швидкої відбудови України

Віталій Кличко на саміті Інституту Стерна Стюарта в Німеччині говорив про підтримку України та передумови швидкої відбудови України

11:06 17.09.2023
Столтенберг нагадав Німеччині про збільшення видатків на оборону

Столтенберг нагадав Німеччині про збільшення видатків на оборону

16:00 16.09.2023
Віталій Кличко домовився з німецькими партнерами про передачу захисникам 100 дронів нового покоління

Віталій Кличко домовився з німецькими партнерами про передачу захисникам 100 дронів нового покоління

15:18 15.09.2023
Кличко обговорив з міністром оборони ФРН підтримку України

Кличко обговорив з міністром оборони ФРН підтримку України

23:12 14.09.2023
Мер Києва Кличко під час церемонії Bild 100 закликав владу Німеччини посилити допомогу Україні

Мер Києва Кличко під час церемонії Bild 100 закликав владу Німеччини посилити допомогу Україні

12:10 13.09.2023
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

09:16 12.09.2023
Україна домовилася про розвиток ВДЕ в зоні ЧАЕС із німецькими партнерами

Україна домовилася про розвиток ВДЕ в зоні ЧАЕС із німецькими партнерами

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Байден сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги Україні

США поки що не передаватимуть Україні ракети ATACMS, але в майбутньому це не виключено - ЗМІ

Зеленський обговорив із американськими конгресменами посилення ППО напередодні зими

Нацкомісія зі стандартів державної мови: написання назв РФ з маленької літери не кваліфікується як відхилення від норм у неофіційних текстах

Глава Міноборони Польщі: У нас буде більше HIMARS, ніж у США

ОСТАННЄ

Окупанти завдали удару по рекреаційному об'єкту в Білгород-Дністровському районі, жертв немає

Байден сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги Україні

США поки що не передаватимуть Україні ракети ATACMS, але в майбутньому це не виключено - ЗМІ

Держаудитслужба про ревізію Міноборони: 127 томів справи, виявлено безліч порушень; вимагати від постачальників повернути кошти до бюджету - не наша функція

ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ЗАГРОЗУ ЗАСТОСУВАННЯ ВОРОГОМ УДАРНИХ БПЛА У ХЕРСОНСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

Ціни на газ для населення і ТКЕ до кінця зими залишаться незмінними

Унаслідок обстрілу Козацького поранено пенсіонера

Окупанти завдали 52 ракетних і 44 авіаударів по Україні за добу

ЗС України завдали ударів по 11 місцях скупчення окупантів і 2 ворожих пунктах управління

Спікери Сенату і Палати представників США після зустрічі із Зеленським розійшлися в думках щодо виділення коштів Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА